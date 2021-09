Califórnia faz, na terça, votação para decidir futuro de Governador

Gavin Newsom foi eleito Governador da Califórnia em 2018, portanto fica até o início de 2023, mas isso não é mais uma certeza. É que a população do Estado mais rico dos Estados Unidos decidirá o futuro de Newsom numa nova votação que acontece nesta terça-feira (14).

Este referendo, previsto na lei eleitoral americana, é chamada por lá de recall. É possível, nos Estados Unidos, que haja uma nova eleição para confirmar se a população quer ou não que um determinado político continue seu mandato até o fim ou se prefere trocá-lo. Para que esta ferramenta seja utilizada, é necessário juntar 12% dos eleitores que votaram nas últimas eleições. E isso foi feito na Califórnia pelo Partido Republicano, que angariou 1,5 milhão de assinaturas. O Governador Gavin Newson é do Partido Democrata.

Este referendo não é incomum nos Estados Unidos. No próprio Estado da Califórnia aconteceu em praticamente todos os mandatos recentes de governadores e, em geral, não atingem seus objetivos. Apenas uma única vez, em 2003, um político perdeu seu cargo. Foi o governador Democrata Gray Davies, que deixou seu mandato sendo substituído pelo ator Arnold Schwarzenegger, que é filiado ao Partido Republicano.

Segundo vários veículos da imprensa americana, os Republicanos conseguiram reunir as assinaturas contra Newsom por conta de alguns deslizes recentes. O atual governador californiano, em 2020, durante duras medidas restritivas ligadas ao combate à covid-19, foi visto num restaurante e sem máscara. Ele foi duramente criticado por isso, principalmente pelos políticos opositores.

PESQUISAS

Para substituir Newsom há 46 candidatos e há de tudo na lista: youtuber famoso, ex-participante de reality show, uma modelo, advogados, a transgênero Caitlyn Jenner, entre outros.

Mas as mais recentes pesquisas de intenção de votos indicam que Gavin Newsom deve manter seu cargo. Segundo o instituto Five Thirty Eight, 57,5% querem manter o governador no cargo, enquanto 40.8% preferem que ele saia. Outra pesquisa publicada na última sexta-feira (10) pelo jornal Los Angeles Times, feita pelo UC Berkeley Institute of Governmental Studies, revela que 60.1% são contra retirar Newsom do cargo de governador, enquanto 38,5% preferem que ele saia.