iPhone 13: o que esperar do evento da Apple de terça-feira (14)?

A gigante da tecnologia Apple realizará na terça-feira (14) um evento totalmente online e gratuito para anunciar as próximas novidades da marca, líder de mercado no segmento de produtos eletrônicos. Segundo o site MacRumors, especializado em notícias sobre os produtos da empresa, é possível esperar o lançamento do iPhone 13, do Apple Watch Series 7, de novas pulseiras Apple Watch e capas para iPhone.

Há ainda a possibilidade de a Apple anunciar os AirPods 3, novos iPads e o M1X MacBook Pro, embora o foco do evento deva ser realmente o novo iPhone. O smartphone da marca provavelmente será lançado ainda este ano em novas cores — provavelmente um tom cinza grafite mais escuro, um tom de rosa e bronze — e em quatro diferentes modelos: um iPhone 13 de 61 polegadas; outro do mesmo tamanho, só que Pro; um modelo Pro Max de 6,7 polegadas e uma versão mini do novo iPhone, de 5,4 polegadas.

Ao que tudo indica, todos os novos iPhones terão uma tela "ProMotion" de 120 Hz, que funcionaria por meio de uma tecnologia de baixo consumo de energia, para finalmente colocar o produto no mesmo nível do iPad Pro. Isso significa que elas seriam atualizadas 2 vezes mais rápido, ou seja, 120 vezes por segundo.

Os novos iPhones poderão ainda, pela primeira vez, suportar até 1 TB de armazenamento. Nos modelos anteriores, o máximo oferecido era 512 GB.

iPhones: detalhes e diferenças entre os modelos

Todos devem contar com mudanças nos botões (botão lateral, botão de mudo e os botões de design), que provavelmente foram posicionados mais para baixo, na câmera e nas lentes. Enquanto o iPhone Pro provavelmente terá uma câmera maior e uma lente telefoto melhor (estrutura que possibilita tirar fotos de objetos localizados a longas distâncias), o modelo mini terá lentes dispostas diagonalmente.

Os iPhones 13 Pro e Pro Max, por sua vez, devem contar com sensores com pixels maiores para melhorar fotos tiradas com pouca pouca luz e uma câmera Ultra Wide com foco automático e uma abertura aprimorada para melhorias em imagens capturadas nessas condições.

Outros recursos desses modelos incluem sensores que proporcionarão uma estabilidade muito maior para a câmera, um filtro para fotografar objetos e pessoas com mais precisão e um Modo Noturno que poderá obter melhores e novos recursos para reconhecer o céu à noite.

Na parte frontal dos novos smartphones da marca, é possível esperar também uma mudança sutil referente ao design: um entalhe (aba na parte superior da tela) menor de Face ID, com o alto-falante movendo-se para a borda superior da tela. O site afirma que "pode haver melhorias no próprio Face ID", mas que não ouviu isso de uma "fonte confiável".

Por fim, o MacRumors também ressalta mudanças na parte de dentro dos novos smartphones da Apple. Além de provavelmente conterem um chip A15 de 5 nanômetros, espera-se que, como ocorre com todos os produtos da marca, haja melhorias de desempenho e eficiência para aumentar a vida útil da bateria.

Apple Watch Series 7

Sem atualizações em seu design desde 2018, o Apple Watch 7, que deve ser apresentado no evento de terça-feira, deve ter a borda plana, ficando, desta forma, mais parecido com o iPhone 13. O primeiro modelo, lançado em 2015, tinha a borda curva e não agradou a alguns clientes.

Acredita-se que o relógio inteligente da marca virá em novas opções de tamanho (40, 41, 44 e 45 milímetros) e também em novas cores, como verde, que poderia se juntar ou substituir o tom de azul introduzido no ano passado. Ainda não há rumores sobre se a borda do produto seria mais espessa ou mais fina.

A empresa também estaria projetando novos mostradores de relógio para acompanhar as telas maiores, nomeados "Modular Max", "Continuum" e um mostrador de hora mundial que não teve o nome divulgado. São esperados ainda novos recursos, como o "Time to run" ("Hora de correr") e "Audio meditations" ("Áudios de meditações").

Sobre a parte interna do Apple Watch, a especulação é a de que ele abrigue um chip S7, que por ser menor, deixa mais espaço para outros componentes, como a bateria. Acredita-se que o relógio inteligente poderá funcionar a base de uma nova conectividade sem fio.

AirPods 3

Apesar de o lançamento do AirPods 3 ser um palpite menos certeiro do MacRumors, o site acredita que, em todo caso, o novo modelo do fone de ouvido da Apple viria com uma reformulação de design e uma aparência mais parecida com a do AirPods Pro, com hastes mais curtas. Alguns rumores apontam que eles viriam com pontas de silicone, enquanto outros sugerem que será mantido o design atual, sem ponta.

*Estagiária do R7 sob supervisão de Clarice Sá