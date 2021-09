Prorrogadas as inscrições para o Bolsa do Povo Educação em SP

As inscrições para o Bolsa do Povo Educação foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (17), segundoinformações divulgadas pelo Governo do Estado de São Paulo nesta segunda (13). O programa irá pagar o valor de até R$ 1 mil para alunos continuarem os estudos e reduzirem a evasão escolar acentuada durante a pandemia da covid-19.

Podem se inscrever estudantes do ensino médio e 9º ano do ensino fundamental inscritos no CadÚnico (Cadastro Único) através da página eletrônica do programa. Após realizar a manifestação de interesse, o estudante será notificado via e-mail, SMS ou pela SED (Secretaria Escolar Digital) para a confirmação dos critérios de elegibilidade.

Os pagamentos serão realizados proporcionalmente ao ano letivo e estão condicionados à frequência escolar mínima de 80%, à dedicação de duas a três horas de estudos pelo aplicativo CMSP (Centro de Mídias SP) e à participação nas avaliações de aprendizagem. Os estudantes da 3ª série do ensino médio devem ainda realizar atividades preparatórias para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

No total, serão R$ 400 milhões investidos pelo Governo do Estado de São Paulo no programa. Deste montante, R$ 100 milhões serão aportados ainda em 2021 e R$ 300 milhões estão programados para o ano letivo de 2022. O programa é um braço do Bolsa do Povo Educação, criado pelo Governo de São Paulo para auxiliar as famílias a superarem os desafios educacionais e financeiros provocados pela covid-19.

Dados da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) indicam que há 3,5 milhões de estudantes matriculados na rede estadual de ensino, com cerca de 770 mil em situação de pobreza ou extrema pobreza. Destes, 1,2 milhão estão no ensino médio, sendo 267 mil em vulnerabilidade.