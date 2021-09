Estudantes devem indicar curso de referência no Enade 2021

Os estudantes que possuem mais de uma inscrição no Enade (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) 2021 têm até a próxima sexta-feira (17) para escolher o curso de referência durante o preenchimento do Questionário do Estudante, conforme informado no edital no site do MEC (Ministério da Educação).

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) receberá a indicação do curso por meio do Sistema Enade para que o estudante possa realizar a prova marcada para o dia 14 de novembro.

O Enade 2021 avaliará os concluintes de cursos de graduação e de cursos superiores de tecnologia nas áreas vinculadas ao ano II do ciclo avaliativo do Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior). Ao todo, o exame avaliará o desempenho de estudantes de 30 áreas, com a participação de cerca de 490 mil estudantes concluintes.

Para quem ainda não se cadastrou e já é estudante concluite habilitado, o sistema Enade está aberto para os estudantes preencherem o Cadastro do Estudante. O Inep receberá as informações até o dia 13 de novembro de 2021.

No momento do preenchimento do cadastro, o estudante deve informar seu CPF (Cadastro de Pessoa Física), endereço de email e número de telefone válidos. Também deve anexar uma foto atual, nítida, individual, colorida, com fundo branco que enquadre desde a cabeça até os ombros, de rosto inteiro, sem uso de óculos escuros e artigos de chapelaria (boné, chapéu, viseira, gorro ou similares). Vale ressaltar que os dados pessoais informados no cadastramento devem ser correspondentes aos registrados na Receita Federal.

A inscrição no Enade é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia vinculados às áreas de avaliação da edição. Os ingressantes habilitados inscritos são dispensados da participação no exame, mas precisam ser inscritos pelas instituições dentro do prazo divulgado. Já os estudantes concluintes habilitados devem obrigatoriamente participar do exame, fazendo a prova e respondendo ao Questionário de Estudante.