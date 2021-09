Governo zera imposto para importação de vacinas por um ano

A Camex (Câmara de Comércio Exterior), do Ministério da Economia, zerou as alíquotas do imposto de importação de vacinas. O decreto publicado na edição desta segunda-feira (13) do Diário Oficial da União tem validade de um ano (365 dias).

Entram na lista os imunizantes contra a gripe, hepatites A e B, HPV, raiva, entre outras doenças. A Secretaria de Comércio Exterior afirma que ainda vai editar norma complementar para estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas na resolução.