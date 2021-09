Sem vacina nem máscara, como proteger crianças abaixo de 2 anos?

Com a circulação da variante Delta, que é mais transmissível, sem poderem usar máscara e não estarem incluídas ainda na campanha de vacinação, crianças abaixo de 2 anos estão expostas ao contágio de covid-19. O infectologista Marcio Nehab, da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), explica que, para protegê-las, é preciso que aqueles que convivem com elas cumpram os protocolos de saúde. “A melhor forma de protegê-las é com todos ao seu redor usando máscaras, lavando bem as mãos, mantendo distanciamento social e vacinados", diz o médico



Com 86% dos adultos acima de 18 anos com a primeira dose da vacina e adolescentes já começarem a serem imunizados, pode haver um aumento de casos em crianças? Por quê? Nehab explica que é possível, pelo fato de ainda não terem recebido a vacina. O médico atenta ainda para o baixo número de pessoas com o esquema vacinal completo. "Mesmo nas cidades com boa cobertura vacinal, estamos longe, se é que é possível, dos 85 a 90% completamente vacinados. Principalmente com as variantes que estão invadindo todo o país”

Mais de 200 mil crianças foram infectadas com o coronavírus em apenas uma semana nos Estados Unidos, é possível que isso se repita no Brasil? Além de achar possível que casos como esse se repitam no Brasil, Nehab acredita que é muito provável que isso aconteça

Em algum momento, é possível que crianças abaixo dos 2 anos recebam o imunizante? “Sim, é possível. Ainda estamos aguardando os estudos nessa faixa etária”, afirma Nehab





É verdade que a CoronaVac poderá ser uma boa opção para essa idade, por apresentar poucos efeitos colaterais? Segundo o infectologista, outros países já aprovaram o uso da CoronaVac em crianças: no Chile, acima dos 6 anos, e, na China, acima dos 3 anos, e isso pode servir de exemplo para o Brasil





Como proteger essa faixa etária no ambiente escolar? “Lavagem de mãos, vacinação completa de adultos e uso de máscaras por adultos” diz Nehab