Astronauta tira foto da Terra por um ângulo raro e chama a atenção

O astronauta francês Thomas Pesquet, da ESA (Agência Espacial Europeia), capturou uma foto impressionante da borda Terra vista lateralmente que mostra as luzes da cidade em contraste com as luzes de estrelas. No final de abril, ele embarcou junto a outros três astronautas rumo à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), a bordo da missão Alpha.

Leia também: Astronauta tira fotos de diversos países vistos do espaço

A foto foi publicada no perfil de Pasquet no Twitter, onde ele compartilha diversos outros registros feitos do espaço, como o contraste de cores e formas na orla de Saint-Laurent, uma cidade na província de Quebec, no Canadá. A ISS está viajando a cerca de 30 mil quilômetros por hora, o que pode dificultar uma boa fotografia.

Leia também: Veja 7 fotos da Lua tiradas do espaço por astronautas

"Essas fotos são difíceis de tirar. Você precisa de um longo tempo para preparar o obturador [parte da câmera que serve para controlar o tempo e a entrada de luz]. Portanto, não apenas você, como fotógrafo, precisa ficar extremamente imóvel segurando a câmera, mas também a Estação Espacial se move tão rápido que haverá algum movimento de qualquer maneira... as complexidades da fotografia espacial", afirmou.

Leia também: Essas são as mais belas imagens do espaço dos últimos tempos

O astrônomo Juan Carlos Muñoz retuitou a imagem compartilhada pelo astronauta e explicou que a faixa laranja exibida na foto se deve a emissão natural de átomos de sódio nas camadas superiores da atmosfera, originários da queima de meteoros. Quando em contato com a atmosfera, esses átomos têm uma elevação no nível de energia, criando uma camada de brilho visível do espaço.

*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques