Faculdade Santa Casa de SP oferece bolsas de estudos integrais

A FCMSCSP (Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo) disponibiliza 510 vagas para bolsas de estudos de até 100% em cinco opções de cursos de graduação e tecnológicos.

A ação é destinada a candidatos de baixa renda aprovados no vestibular 2022 e que comprovem que estão em situação de baixa renda socioeconômica familiar. O benefício de bolsa parcial (50% da mensalidade) é direcionado aos candidatos com renda familiar per capita bruta de até três salários-mínimos. Já as bolsas integrais são reservadas àqueles com renda familiar per capita bruta de até um salário-mínimo e meio.

A gratuidade é destinada aos cursos de medicina, enfermagem, fonoaudiologia, tecnologia em radiologia e de tecnologia em sistemas biomédicos. Segundo a FCMSCSP, serão cinco vagas com bolsas integrais em Medicina. Nos demais cursos, ocorre a divisão das vagas das cotas sociais entre bolsas de 100% e 50%, com maioria para bolsistas integrais.

Passo a passo para concorrer

1. Realize a inscrição para o vestibular no site da Vunesp.

2. Preencha a ficha socioeconômica.

3. Separe os documentos comprobatórios de rendimento e bens do grupo familiar, solicitados no edital de cada curso.

A ficha socioeconômica preenchida e os demais documentos solicitados deverão ser entregues, presencialmente, na Central de Bolsas de Estudo da FCMSCSP, localizada na Rua Dona Veridiana, 55 – 7º andar, em Higienópolis no centro da capital paulista.

Processo Seletivo 2022

As inscrições seguem abertas até 4 de outubro. A taxa para medicina é de R$300 (ampla concorrência) e R$120 (cota social); R$50 para enfermagem ou fonoaudiologia; R$30 para tecnologia em radiologia ou em sistemas biomédicos.

Vagas

-Medicina: 180

-Enfermagem: 80

-Fonoaudiologia: 50

-Tecnologia em Radiologia: 100

-Tecnologia em Sistemas Biomédicos: 100

As provas do vestibular 2022 serão aplicadas nas cidades de São Paulo, Bauru, Campinas, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba.

Inscritos para o curso de medicina fazem provas nos dias 30 e 31 de outubro de 2021 das 14h às 18h. No primeiro dia, serão aplicadas questões de conhecimentos gerais, com 80 questões objetivas de língua portuguesa, língua inglesa, história, geografia, biologia, química, física e matemática.

No dia seguinte, serão realizadas as questões de conhecimentos específicos, com 20 questões discursivas de biologia, química, física e língua portuguesa e Redação.

Para os demais cursos, elas acontecem somente no dia 31. Em ambos os dias, os testes ocorrem das 14h às 18h. Serão 60 questões objetivas de língua portuguesa, língua inglesa, história, geografia, biologia, química, física e matemática, além da redação.

Resultado

Os resultados para todos os cursos estão previstos para o dia 2 de dezembro de 2021. Os aprovados devem realizar as matrículas online entre os dias 7 e 8 de dezembro.