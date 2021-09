Estudantes participam da seletiva paralímpica dos jogos escolares

No total 282 atletas participam das seletivas da Paralímpica dos Jogos Escolares 2021. O evento conta com 12 modalidades e está sendo realizado com alunos com deficiência das redes de ensino do estado de São Paulo.

As seletivas esportivas ocorrem até a próxima quarta-feira (15) e tem como objetivo atrair a prática esportiva por jovens com deficiência nas escolas. O resultado dos jogos formará delegação de atletas que competirão nas Paralímpiadas Escolares, realizada em novembro deste ano.

A ação é realizada pelo Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Esportes, Educação, pelo Centro Paula Souza e com a execução da Federação do Desporto Escolar do Estado de SP.

Modalidades

-Atletismo (masculino e feminino).

-Basquete em Cadeira de Rodas 3 X 3 (masculino).

-Bocha Paralímpica (misto).

-Futebol de 5 (Cegos) (masculino.

-Futebol de 7 (masculino).

-Goalball (masculino e feminino).

-Judô (masculino e feminino).

-Natação (masculino e feminino).

-Parabadminton (misto).

-Tênis em Cadeira de Rodas (misto).

-Tênis de Mesa (masculino e feminino).

-Voleibol Sentado (misto).