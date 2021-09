Secretaria promove webinário de educação especial e inclusiva

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Divisão de Educação Especial, realizará o “Webinário de Educação Especial e Inclusiva: Acompanhamento das Aprendizagens na Educação Especial. O evento acontece do dia 20 a 23 de setembro.

As inscrições abrem na próxima segunda-feira (13) a partir das 8h e seguem até às 17h de quinta-feira (16). Ao todo são disponibilizadas 500 vagas para profissionais da educação.

O Webinário contará com 8h de atividades online, transmitidas pelo Youtube Pedagógico da SME-SP através de palestras, relatos de prática e roda de conversa. Neste ano a edição contará com a participação de pesquisadores, professores acadêmicos, profissionais da RME (Rede Municipal de Ensino) e apresentações artísticas inclusivas.

A ação tem como intuito promover a discussão e reflexão sobre o processo de escolarização dos estudantes com deficiência e altas habilidades e implicações sociais para a superação de barreiras de acesso e permanência.

Além do Seminário durante o mês de setembro, que é o Mês da Pessoa com Deficiência, acontecerão eventos descentralizados nas 13 DRE (Diretorias Regionais de Educação) promovidos pelos Cefais (Centros de Formação e Acompanhamento à Inclusão).

Programação completa do webinário

20 de setembro - Diversidade, Inclusão e Educação Especial: pontos de intersecções

Abertura do evento com a representante da DIEE (Divisão de Educação Especial), Cristhiane de Souza. Mediação e Encerramento: Marineusa Medeiros.

Palestra 1 – Os processos de escolarização e políticas voltadas aos estudantes, público da Educação Especial.

Palestrante: Profª Drª Marian Ávila de Lima e Dias – Docente do Programa de Pós-graduação em Educação e do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo, Coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Cultura, Diversidade e Educação e do Observatório da Educação: violência, inclusão e direitos humanos da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

Palestra 2 – Quebrando barreiras: processo de pré-alfabetização e letramento da criança DV (deficiente visual).

Palestrante: Ika Fleury – Consultora na área social, estuda e trabalha na área da deficiência e presidente do Comitê LEGO Braille Bricks.



21 de setembro - A Educação Especial na perspectiva Inclusiva.

Abertura, mediação e encerramento: Ana Claudia dos Santos Camargo.

Palestra 1 – Aspectos legislativos na Educação especial: LBI (Lei Brasileira de Inclusão) em foco.

Palestrante: Renata Flores Tibyriçá – Defensora Pública do Estado de São Paulo, Coordenadora do Núcleo dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência.

Palestra 2 – A Educação Especial dentro da rede municipal de SP: caminhos percorridos.

Palestrantes: Equipe técnica educacional da Divisão de Educação Especial.



22 de setembro - Ensino para estudantes surdos: possibilidades e desafios.

Abertura, mediação e encerramento: Celia Ramos Pereira Chaves.

Palestra 1 – O processo de escolarização dentro de uma proposta de currículo bilíngue.

Palestrante: Profª. Drª. Carla Cazelato Ferrari – Pesquisadora em Educação.

Palestra 2 – Práticas de Ensino de Libras como primeira língua (L1) e prática de ensino de Língua Portuguesa com segunda língua (L2).

Palestrantes: Profº. Neivaldo Augusto Zovico, Profª. Talita Nabas, Profª. Renata Ferreira Santos Francisco – Pesquisadores da área educacional.



23 de setembro - Documentação Pedagógica em foco.

Abertura, mediação e encerramento: Thiago Ferreira de Souza.

Palestra 1 – Acompanhamento Pedagógico e o seu papel no processo de escolarização

Palestrante: Profª. Drª. Luiza Helena da Silva Christov – Professora e pesquisadora aposentada do Programa de pós-graduação em Artes/ Instituto de Artes da Unesp (Universidade Estadual Paulista).

Palestra 2 – Os registros pedagógicos como caminho para revelar o acompanhamento e as aprendizagens dos estudantes.

Palestrante: Profª. Me. Renata Araújo – Professora e formadora em cursos para professores e coordenadores da Rede Pública e privada no Brasil e em Portugal.