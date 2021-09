Preços de fraldas infantis e de adultos variam até 64%

Os preços das fraldas infantis e para adultos variam até 64%, segundo pesquisa realizada pelo Procon-SP.

A maior diferença, de 63,85%, foi nos itens Pampers Supersec – tamanhos M (com 52 unidades), G (com 46 unidades) e XG (com 40 unidades). Em um local o preço encontrado foi de R$ 48,99 e, em outro, R$ 29,90.

O levantamento foi realizado entre os dias 23 a 25 de agosto, teve como objetivo oferecer uma referência de preço ao consumidor.

Foram coletados os preços em cinco sites e comparados 75 itens, sendo 43 produtos para bebês/crianças e 32 para adultos.

Só foram analisados itens encontrados em, no mínimo, três dos sites visitados. Os valores considerados na mostra foram os ofertados para pagamento à vista, sem incluir promoções ou descontos.

Veja a pesquisa completa neste link.

Preços sofreram reajuste médio de 3,90% em relação a 2020

Na comparação dos produtos comuns entre as pesquisas feitas em 2021 e 2020 constatou-se que houve, em média, acréscimo no preço médio de 3,90%.

O IPC-SP (Índice de Preços ao Consumidor de São Paulo), da Fipe, referente ao período analisado, registrou variação de 10,52%.

Procon-SP orienta consumidor a pesquisar antes de comprar

Não há milagres para driblar a alta nos preços. A recomendação dos técnicos do Procon-SP é pesquisar e comparar os valores em diversos estabelecimentos antes de comprar.

Outra dica é avaliar o valor unitário do mesmo produto, dividindo o custo da fralda pela quantidade do pacote.

"Os fabricantes costumam ofertar a mesma fralda em diversos tamanhos de pacotes (geralmente, quanto maior a quantidade de fralda por pacote, menor é o valor unitário)", avisa o Procon em nota.

É importante verificar também o prazo de validade e as especificações do produto.

No caso das frandas geriátricas, a recomendação é considerar os seguintes fatores:

• Barreiras que impedem vazamentos;

• Capacidade de absorção;

• Formato anatômico;

• Hipoalergênicas;

• Indicador de umidade (em alguns modelos);

• Neutralizante de odores;

• Produto hidratante (protege contra assaduras e proporciona mais conforto);

• Qualidade das fitas adesivas; e

• Tamanho ideal;