Exclusivo: Zé Trovão anuncia fim da paralisação dos caminhoneiros

O caminhoneiro Zé Trovão, organizador dos atos que pararam rodovias do país nesta semana, anunciou em entrevista exclusiva ao repórter Roberto Cabrini, no Balanço Geral, o fim dos protestos pelo país.

Zé Trovão disse ainda que está aguardando um habeas corpus para decidir se vai ou não se entregar à Justiça.

Ele afirmou que está no México e disse que ainda não pode definir que dia acabará o protesto dos caminhoneiros.

Zé Trovou disse que recuou e desistiu de se entregar à Interpol, a polícia internacional. E le é alvo de um mandado de prisão preventiva, expedido pelo ministro Alexandre de Moraes.

O youtuber paulista se transformou em um dos assuntos mais comentados do Twitter brasileiro na quinta-feira (9). Vídeos dele convocando bolsonaristas a irem às manifestações do Dia da Independência e depois a pararem as estradas do país começaram a circular desde o fim de agosto em grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.