Apenas 3 estados seguem com protesto em rodovias, diz governo

O governo federal afirmou, no início da tarde desta sexta-feira (10), que todas as rodovias federais estão abertas para o livre fluxo de veículos de carga. Ou seja, as vias de responsabilidade administrativa da União seguem sem bloqueios por parte dos caminhoneiros, que deflagram movimento na noite de quarta-feira em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e contra os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal.

Os últimos pontos de concentração com protesto dos motoristas continuavam, às 12h30, nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia, mas com menor número de ocorrência, segundo o mais recente boletim do Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal.