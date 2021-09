Feira de profissões da Unesp acontece neste fim de semana

A 5ª edição da Feira de Profissões da Unesp (Universidade Estadual Paulista) acontece no próximo sábado (11) e domingo (12) de forma virtual de acordo aos protocolos sanitários de prevenção contra a covid-19. As inscrições seguem abertas até o dia do evento e podem ser feitas no site oficial da Feira.

O evento online contará com representantes dos 24 campi da universidade paulista. Serão apresentados cerca de 38 cursos universitários. Entre as três áreas acadêmicas (biológicas, exatas e humanas), para alunos que estão na fase pré-vestibular e 3ª série do ensino médio de todo o estado de São Paulo.

Organizado pela Lieu (Liga Interuniveristária de Esportes Universitários) da Unesp com apoio da Vunesp (Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista), e outras parcerias externas, o evento promove um mutirão virtual de palestras e estandes gratuitos destinados aos acadêmicos.

Programação

Palestras

São 20 palestras oferecidas, com aproximadamente 65 palestrantes: 12 palestras com duração de 1h e 8 palestras de 1h30 ao longo dos dois dias. Cada uma delas trará ou profissional da área ou aluno graduando, com o objetivo de compartilhar as diversas expectativas da área, curso e mercado de trabalho.

Todas acontecerão pela plataforma de vídeo Zoom, com horários e datas pré-estabelecidos, para que os estudantes possam se organizar em participar do maior número de conferências e permear a gama de relatos oferecidos.

Estandes

Serão 24 estandes a cada dia de evento, organizados em grupos de campi por período, das 10h às 12 e das 14h às 17h em ambos os dias. Essas atrações acontecem através da ferramenta Gather que possibilita uma rotatividade dos campi por dia.

No sábado de manhã e no domingo à tarde haverá o 1º grupo de estandes (composto por 12 campi da Unesp). Já o grupo 2 (composto pelos outros 12 campi da Unesp) ficará nos estandes no sábado à tarde e domingo de manhã.