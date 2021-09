Pfizer prevê a entrega de 5 milhões de doses de vacina até domingo

A Pfizer anunciou nesta sexta-feira (10) a chegada de 1.521.000 doses da vacina contra a covid-19. O voo com os imunizantes pousou por vota das 4h no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Trata-se do 67º lote que será entregue ao Ministério da Saúde.

A fabricante informa que o voo previsto para aterrissar no sábado (11) no mesmo local, com 1.392.300 doses, foi remanejado para às 3h manhã de domingo (12). Com isso, serão quatro voos programados para chegar ao aeroporto de Viracopos no domingo com vacinas da Pfizer. No total, serão entregues 5.181.930 doses do imunizante.

A Pfizer vem entregando ao menos 1 milhão de doses quase diariamente (terça, quarta, sexta e domingo) ao governo federal desde o início de agosto. Além de indicada como primeira opção de aplicação como terceira dose pelo Ministério da Saúde, a vacina é a única autorizada pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para aplicação em adolescentes, entre 12 e 17 anos, que já está sendo realizada.