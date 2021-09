Caminhoneiros: não há mais bloqueio de rodovias, diz governo

O governo federal divulgou no início da manhã desta sexta-feira (10) que não há mais bloqueios em rodovias federais feito por caminhoneiros. Segundo informe do Ministério da Infraestrutura, feito com base em informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o que há agora são pontos de concentração de manifestantes, que caíram ainda mais e se resumem, agora, a três estados: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rondônia.

Segundo a pasta, o Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 7h30 de hoje, o número de ocorrências caiu 45% desde a noite de quinta-feira (9).

"Nos estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santos e Paraná não há mais qualquer ponto de retenção na malha federal. Há aglomerações sem prejuízo ao livre fluxo de veículos no Mato Grosso e no Pará", diz o boletim do ministério.