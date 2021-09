SP prorroga inscrições para o ciclo de seminários de escuta ativa

A SME (Secretaria Municipal de Educação), da prefeitura de São Paulo, em parceria com a Escola do Parlamento da Câmara Municipal, prorrogou as inscrições para o ciclo de seminários de escuta ativa até a próxima sexta-feira (10), pela página do evento Escuta Ativa.

Ao todo, 13 encontros regionais serão realizados de forma virtual, considerando as escolas pertencentes a cada DRE (Diretoria Regional de Educação). Participantes poderão apresentar as reflexões e discutir sobre os desafios da educação paulistana, sobretudo na pandemia de covid-19.

A proposta é que as reuniões sejam espaços democráticos de discussão, envolvendo todos os profissionais da rede municipal. O ciclo se iniciará no dia 13 de setembro, com a DRE São Miguel, e se encerra em 8 de novembro, com a DRE Butantã.

Haverá um sorteio entre os inscritos que desejarem participar na condição de oradores. Ele ocorrerá em formato eletrônico e com transmissão pelo canal do YouTube da Escola do Parlamento. Para o segundo bloco, as inscrições devem ser feitas entre 4 e 12 de outubro.

Todos os profissionais da rede municipal de ensino podem participar, mas devem se inscrever pelo link da diretoria regional em que atua e preencher o formulário de inscrição. Também haverá a possibilidade de atuar na condição de orador apresentando suas reflexões sobre o tema por dez minutos.

Os debates também vão reunir e sistematizar contribuições dos educadores e educadoras que podem contribuir com a melhoria de qualidade das políticas públicas implementadas pela SME.

O ciclo será desenvolvido em quatro eixos principais: escola pública de qualidade; prática pedagógica; princípios e diretrizes da escola no contexto da pandemia; e período pós-pandemia.

Cronograma 1º bloco

24 agosto a 10 de setembro de 2021 (DREs: São Miguel, São Mateus, Santo Amaro, Pirituba, Penha, Jaçanã/Tremembé e Itaquera). Sorteio em 10 de setembro.

13 de setembro das 15h às 17h30 (DRE São Miguel).

20 de setembro das 10h30 às 13h (DRE Santo Amaro).

27 de setembro das 10h30 às 13h (DRE Pirituba).

27 de setembro das 15h às 17h30 (DRE Penha).

4 de outubro das 10h30 às 13h (DRE Jaçanã/Tremenbé).

4 de outubro das 15h às 17h30 (DRE Itaquera).

Cronograma 2º bloco

4 de outubro a 12 de outubro de 2021 (DREs: Ipiranga, Guaianases, Freguesia/Brasilândia, Capela do Socorro, Campo Limpo e Butantã).

18 de outubro das 10h30 às 13h (DRE Ipiranga).

18 de outubro das 15h às 17h30 (DRE Guaianases).

25 de outubro das 10h30 às 13h (DRE Freguesia/Brasilândia).

25 de outubro das 15h às 17h30 (DRE Capela do Socorro).

8 de novembro das 10h30 às 13h (DRE Campo Limpo).

8 de novembro das 15h às 17h30 (DRE Butantã).