Em novo incidente, navio bloqueia passagem no Canal de Suez

Um navio com bandeira do Panamá bloqueou por algumas horas a passagem de embarcações no Canal de Suez, no Egito, nesta quinta-feira (8), informou a emissora Al Arabiya.

Citando fontes locais, o portal informou que o navio Coral Crystal tem como destino o Sudão e tem 225 metros de comprimento e 32m de largura. O encalhe provocou atrasos na passagem de, ao menos, outras quatro embarcações.

Esse é o segundo grande incidente no Canal de Suez, que liga os mares Vermelho e Mediterrâneo e é uma das principais rotas navais do mundo, desde março.

Entre os dias 23 e 29 daquele mês, o porta-contêineres Ever Given ficou encalhado, provocando um congestionamento de 422 navios.

Segundo o governo egípcio, as obras de alargamento na passagem das embarcações estão sendo finalizadas para evitar incidentes do tipo.