Caminhoneiros protestam em 14 estados e bloqueiam 5 rodovias

Em meio à forte mobilização do governo federal, com a participação pessoal do presidente Jair Bolsonaro, para convencer os caminhoneiros a liberar as rodovias ao redor do país, 14 estados ainda registram concentrações de motoristas e veículos em vias federais.

Conforme o boletim mais recente do Ministério da Infraestrutura, com base em informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), às 11h desta quinta-feira (9) havia interdições em apenas cinco estados: Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

"Nos estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Rondônia, Pará e Roraima o trânsito está liberado, mas ainda há abordagem a veículos de cargas", diz nota do ministério.

O governo federal divulgou ainda a lista dos novos corredores logísticos essenciais para o livre trânsito de caminhões abertos, agora pela manhã, pela PRF entre 8h e 11h. São eles:

BR-116/Bahia (Feira de Santana)

BR-101/Bahia

BR-101/Sergipe

BR-101/Pernambuco (Igarassu)

BR-116/Rio Grande do Sul (Vacaria)

BR-392/Rio Grande do Sul (Pelotas)