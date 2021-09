Talibã permite que duzentos estrangeiros deixem Afeganistão

O talibã autorizou que cerca de 200 estrangeiros deixem o Afeganistão em um voo vindo do Catar, disseram as autoridades na manhã desta quinta-feira (9). Ainda não foi divulgada a nacionalidade das pessoas que estarão a bordo do voo para Doha, mas a CNN confirmou que alguns americanos embarcarão.

A data do voo não foi confirmada.

O ministro das Relações Exteriores do talibã, Mawlawi Amir Khan Muttaki, agradeceu a ajuda do enviado especial do Catar, Mutlaq Al-Qahtani, para retomar os voos saindo do Aeroporto Internacional de Cabul em um comunicado do grupo.

A situação no país ficou crítica após a retirada das tropas americanas do Afeganistão, permitindo que o grupo extremista assumisse o controle e o governo afegão. Os americanos deixaram o país durante agosto e milhares de afegãos tentaram embarcar em voos internacionais no aeroporto de Cabul.