Esquenta Enem: veja o que vai cair em química no Enem

Quer saber o que estudar para a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em química? Acompanhe as dicas do professor Leandro Leal. Ainda dá tempo de estudar até o exame, que será aplicado nos dias 21 e 28 de novembro.

Ele divide a matéria em três grandes áreas: Química Geral, Físico Química e Química Orgânica. Dentro de química geral o que mais cai são as forças intermoleculares. Já em físico química cinética e termo química. Por fim, em química orgânica identificação de funções orgânicas.

Para tirar a prova de letra, acompanhe esta aula do R7 Ensina.