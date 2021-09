Supermercados apontam queda nos preços do arroz, batata e cebola

Os preços do arroz, batata, cebola e óleo de soja começaram a dar um alívio para o bolso do consumidor, depois de figurarem por um período como os grandes vilões da cesta básica dos brasileiros.

No ano, o preço da batata caiu 44,11%, o da cebola 12,75% e o do arroz, 10,51%. O custo do óleo de soja, após registrar alta de 87,27% nos últimos 12 meses, teve queda de 0,92% no ano.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (9) pela Abras (Associação Brasileira de Supermercados).