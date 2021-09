Produção industrial: 3 locais estão acima do período pré-pandemia

A produção industrial opera acima do patamar pré-pandemia, de fevereiro de 2020, em apenas três dos 15 locais analisados pela PIM Regional (Pesquisa Industrial Mensal), do IBGE, divulgada nesta quinta-feira (9). O destaque, na passagem de junho para julho ficou, para Minas Gerais (11,8% acima), que desde julho do ano passado é o único local que se mantém. Santa Catarina (3,4%) e Paraná (0,4%), que entrou na lista com o resultado de julho, são os outros dois pólos.

Conforme a pesquisa, houve queda em sete dos 15 locais analisados no período. O principal recuo foi no Amazonas: -14,4%. A retração em São Paulo (-2,9%) foi a segunda maior, mas a primeira em influência no resultado, por conta do peso da indústria paulista na produção nacional.

A produção nacional caiu 1,3%, como divulgado pelo IBGE na semana passada.