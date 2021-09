Inflação avança 0,87% em agosto, maior alta para o mês em 21 anos

A inflação oficial de preços no Brasil saltou 0,87% no mês de agosto. A alta é a maior para o mês desde 2000, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira (9), pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

O resultado do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) representa uma desaceleração em relação à variação de 0,96% nos preços no mês de julho.

Com a nova variação positiva, o índice oficial de preços agora acumula uma alta de 9,68% nos 12 meses encerrados em agosto. O patamar é mais de 4 pontos percentuais superior ao teto da meta estabelecida pelo governo para o IPCA deste ano, de 5,25%.

