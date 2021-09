WhatsApp: visto por último poderá ser desativado para alguns contatos

O aplicativo de mensagens WhatsApp está preparando e mudanças relacionadas à privacidade dos recursos que podem ser acessados pelos usuários. A informação foi publicada pelo WABetainfo, portal conhecido por antecipar os lançamentos do app.



De acordo com o site, a principal novidade a ser anunciada diz respeito à escolha das pessoas que podem, ou não, ver a última vez que você usuário entrou no app, a sua foto de perfil, status e o que está na descrição.

Leia mais: Entenda as mudanças nas regras do WhatsApp e suas consequências

A futura atualização permitirá que as pessoas escolham quais os contatos específicos que poderão acessar essas informações. Atualmente, o app permite a escolha por três opções: todas as pessoas terem acesso a essas visualizações, apenas os contatos salvos ou ninguém.

Assim como os recursos disponíveis atualmente, a pessoa que retirar a opção de “visto por último” em algum contato também não poderá ver se o outro usuário já viu ou não a mensagem enviada na conversa.

As atualizações ainda estão em desenvolvimento e, portanto, ainda não podem ser testadas pelos usuários. Também não há a previsão para que as pessoas comecem a ter acesso a essas novidades.

Nesta semana o WhatsApp já anunciou que, a partir do dia 1° de novembro, alguns smartphones ficarão incompatíveis com o app, como modelos do sistema operacional Android 4.0.4 e anteriores e também iOS 9 e sistemas mais antigos.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques