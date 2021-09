Argo desbanca HB20 e vira hatch mais vendido do Brasil em 2021

Com 7.711 emplacamentos realizados no mês de agosto, o Fiat Argo alcançou a marca de 60.507 vendas em 2021 e chegou ao topo da lista entre os hatches pequenos, de acordo com a Fenabrave (Fenabrave Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores)

Para alcançar o topo do ranking, o Argo despachou o Hyundai HB20, carro mais vendido dos últimos meses no Brasil, que soma 50.999 emplacamentos neste ano após 7.798 compras realizadas no mês de agosto

Veículo mais vendido do Brasil em 2020, o Chevrolet Onix figura na terceira posição da lista entre os hatches pequenos, com 43.304 emplacamentos entre janeiro e agosto. O carro amargou apenas 410 vendas em agosto, fruto do fechamento da unidade que fabrica o veículo por cinco meses



Na relação com todos os veículos, o destaque fica com o Fiat Strada, que acumula 79.609 emplacamentos ao longo dos oito primeiros meses de 2021, com 9.111 vendas efetivadas somente no mês de agosto

Com 55.949 emplacamentos realizados no acumulado de 2021, o Fiat Mobi lidera o ranking de vendas entre os veículos de entrada, com 7.538 comercializações no acumulado do ano até agosto



No campo dos SUVs, os mais vendidos são dois fabricados pela Jeep. Enquanto o Renegade (foto) acumula 54.510 emplacamentos em 2021, o Compass soma 46.038

Entre as pick-ups grandes, o Fiat Toro é o mais vendido do ano, com 47.797 emplacamentos realizados entre janeiro e agosto, segundo a Fenabrave

Já no ramo dos sedans médios, a liderança fica com o Toyota Corolla, que soma 28.175 novos emplacamentos em 2021, sendo 4.354 efetuados no mês de agosto

Na linha dos sedans compactos, o Chevrolet Onix Plus ainda é o mais vendido do ano, com 29.840 emplacamentos. No entanto, o veículo amargou apenas 267 vendas em agosto