Rio de Janeiro retoma aplicação da segunda dose da CoronaVac

A cidade do Rio de Janeiro retomou neste sábado (4) a aplicação da segunda dose da CoronaVac, que estava suspensa desde quinta-feira (2) por falta do imunizante.



Para atender as pessoas, a Secretaria Municipal de Saúde ampliou o horário de funcionamento dos postos de vacinação, que hoje começou às 8h e foi até 17h. Este horário vai se repetir nos centros municipais de saúde e nas clínicas da família na segunda-feira (6), véspera do feriado da Independência e ponto facultativo.



O atendimento será exclusivo para ações vinculadas à campanha de vacinação contra a covid-19. No feriado de terça-feira (7), as unidades de atenção primária não funcionarão.

Hoje houve também aplicação da dose de reforço em idosos residentes nas instituições de longa permanência, repescagem para pessoas com 30 anos, ou mais. e vacinação das gestantes, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência de 12 anos ou mais.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação de adolescentes, que foi suspensa na quarta-feira (1º), pode será retomada na quinta-feira (9), se a cidade do Rio de Janeiro receber doses da Pfizer, que é a vacina recomendada para a faixa etária de 12 a 17 anos.