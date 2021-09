WhatsApp irá parar de funcionar em alguns celulares; veja quais

O WhatsApp divulgou uma lista dos dispositivos móveis em que o aplicativo irá parar de funcionar a partir do dia 1º de novembro.

Em menos de dois meses, os modelos de smartphones com sistema operacional Android 4.0.4 ou anteriores se tornarão incompatíveis com o WhatsApp, assim como os iPhones com sistema iOS 9 ou inferior.

Desta forma, milhões de usuários em todo o mundo irão perder a capacidade de enviar mensagens e fazer chamadas de vídeo por meio do aplicativo.

Veja a lista dos aparelhos:

- Samsung: Galaxy S3 Mini, Trend II, Trend Lite, Core, Ace 2

- LG: Optimus F7, F5, L3 II Dual, F7 II, F5 II

- Sony: Xperia

- Huawei: Ascend Mate and Ascend D2

- Apple: iPhone SE, 6S, and 6S Plus

Recentemente, o aplicativo perdeu muitos usuários, depois de anunciar mudanças em sua política de privacidade de dados.

A autoridade digital irlandesa anunciou na quinta-feira (2) uma multa de 225 milhões de euros, cerca de R$ 1,38 bilhão, contra o WhatsApp, após uma investigação solicitada pelo comitê europeu de proteção de dados sobre as mudanças no uso de informações pessoais.