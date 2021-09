Número de emplacamentos de veículos recua 5% em agosto

Os emplacamentos de veículos de todos os segmentos automotivos recuaram 4,97% em agosto, na comparação com julho, de acordo com dados divulgados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).

No acumulado do ano, no entanto, o setor segue em trajetória de recuperação, com alta de 27,83% no volume de emplacamentos na comparação com os oito primeiros meses do ano passado.

De acordo com a entidade, a retração é fruto da falta de insumos e componentes na indústria, o que impede a regularização da produção em todos os segmentos. “O ritmo dos emplacamentos está sendo ditado pela capacidade de entrega das montadoras, que ainda sofrem com a escassez, especialmente, de semicondutores”, lamentou o presidente da Fenabrave, Alarico Assumpção Júnior, que estiva a produção normalizada em 2022

As projeções da da Fenabrave para o setor se mantêm inalteradas, na expectativa de um crescimento de 13,6% em relação a 2020, ano amplamente afetado pela pandemia do novo coronavírus.