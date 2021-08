Quais são os pontos turísticos mais famosos nas redes sociais?

Uma pesquisa realizada pela plataforma educacional britânica The Knowledge Academy revelou quais sãos os 5 monumentos e locais históricos mais populares na internet. Os resultados foram baseados em hashtags, fotos e vídeos publicados no Instagram, TikTok e Pintrest





A cidade de Tulum, no México, encabeça a lista. De acordo com o levantamento, são mais de 1,584 bilhão de ações dos usuários com o destino turístico conhecido pelas praias e ruínas mexicanas muito bem preservadas

O segundo lugar fica com a Torre Eiffel, localizada em Paris, na França, com mais de 407 milhões de interações na internet. A estrutura de ferro tem mais de 300 metros de altura e é um símbolo do turismo internacional

Sendo citado 352 milhões de vezes nas redes sociais, o Taj Mahal, localizado na Índia, fecha o pódio do ranking elaborado pela plataforma educacional. O local atrais mais de 7 milhões de turistas anualmente

No alto da Cordilheira dos Andes, no Peru, Machu Picchu ocupa a quarta posição da lista. São mais de 199 milhões de interações no Instagram, TikTok e Pintrest