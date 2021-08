Aplicativo de transporte abre vagas para mulheres grávidas

A relação entre mercado de trabalho e mulheres grávidas ou que estão no período pós-puerperal enfrenta desafios. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) 54,6% das mães de 25 a 49 anos que têm crianças de até três anos em casa estão empregadas e 45,6 % delas estão em busca de recolocação profissional.

Apesar das barreiras, que ainda existem, muitas empresas têm lançado campanha para estimular o ingresso ou a retomada ao mercado de trabalho dessas mulheres. A 99 está com processo seletivo aberto para esse público.

“Queremos acolher, valorizar e incentivar mulheres, para que a empresa siga crescendo nas mãos das melhores profissionais que podemos ter”, diz Luciana Andreotti, diretora de recursos humanos da 99.

A ação mais recente da companhia é a parceria com a Bloom, femtech de saúde focada no bem-estar de mães, pais e cuidadores de crianças. “Temos como um de nossos pilares construir juntos, tendo a mente aberta, respeito, empatia e confiança uns nos outros. Isso não seria diferente com a nossa busca ativa por proporcionar bem-estar para mães, pais e cuidadores de crianças", completa Luciana.

Segundo a empresa, a maternidade não pode e não deve ser considerada um tabu. Por isso, a parceria com a Bloom é importante para auxiliar os processos seletivos e internos. “Contudo, contratar gestantes é o pico de um imenso iceberg. Estamos falando sobre o setor privado assumir seu papel como rede de apoio das famílias e promover o recebimento, retenção e promoção dessas mães no mercado de trabalho”, conclui Roberta Sotomaior, cofundadora e CEO da Bloom.

Iniciativas para gestantes e mamães

Uma das principais ações da empresa é o “99Mamães”, grupo interno composto por mulheres para mulheres, por meio do qual é possível obter todo o auxílio corporativo de acolhimento e empatia, desde a gestação até o retorno ao trabalho e jornada do maternar.

Além disso, para as futuras mamães, o tempo com o bebê depois do nascimento é maior, isso porque a empresa faz parte do “Programa Empresa Cidadã”, que oferece um período ampliado de licença maternidade.

Vagas 99

• Vagas: 60

• Nível: estágio, analista, especialista, gerente e gerente sênior.

• Cargos: novos negócios, experiência do cliente, planejamento, produtos, marketing, jurídico, financeiro, benefícios, assuntos governamentais, safety, qualidade, TI, RH, e atração de talentos.

• Salários: Não divulgado