Meteoro explode no céu de cidade em Santa Catarina; assista

Um bólido, isto é, um meteoro que explode no ar, foi flagrado cruzando o céu da cidade de Otacílio Costa, em Santa Catarina, a 257 quilômetros de Porto Alegre, às 22h32 de sábado (28). O fenômeno foi registrado pelas câmeras do Observatório Heller & Jung, do astrônomo Carlos Fernando Jung, localizadas em Taquara, no Rio Grande do Sul.

Leia também: Conheça Nicolinha, a astrônoma de 8 anos que já achou 7 asteroides

Segundo Jung, o astro entrou na atmosfera terrestre a 91,4 quilômetros de altitude e, ao longo de apenas 1,4 segundos, percorreu 14,5 quilômetros em direção ao solo antes de finalmente explodir. Ele tinha a magnitude, ou seja, brilho aparente, igual a -4,8, o que é o suficiente para que seja considerado um bólido.

"São caracterizados como bólidos quaisquer meteoros que explodam no ar, como é o caso do meteoro registrado no sábado, e que tenham uma magnitude igual ou superior a -4. Bolas de fogo, por sua vez, são aqueles meteoros tão brilhantes quanto os bólidos, mas que não terminam de forma explosiva", afirma.

Leia também: Cientista voluntário descobre dois planetas fora do Sistema Solar

Ainda de acordo com Jung, o corpo celeste em questão é proveniente de uma chuva de meteoros chamada Beta Gruids, que é pequena em comparação com outros fenômenos do tipo e não é muito conhecida. A constatação veio a partir da análise de um banco de dados disponibilizado por um software, que reúne diversas informações sobre todas as chuvas já descobertas.

Assista ao momento em que o bólido cruzou o céu de Santa Catarina:

*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques