Um bólido, isto é, um meteoro que explode no ar, foi flagrado cruzando o céu da cidade de Otacílio Costa, em Santa Catarina, a 257 quilômetros de Porto Alegre, às 22h32 de sábado (28). O fenômeno foi registrado pelas câmeras do Observatório Heller & Jung, do astrônomo Carlos Fernando Jung, localizadas em Taquara, no Rio Grande do Sul.