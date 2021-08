Mercado reduz previsão para o PIB de 2021 pela terceira vez seguida

Às vésperas da divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) — soma de todos os bens e serviços produzidos no País — do segundo trimestre, o mercado financeiro revisou para baixo a previsão de crescimento da economia em 2021 pela terceira semana consecutiva.

Com a nova revisão divulgada nesta segunda-feira (30) pelo BC (Banco Central), a expectativa é de que a economia brasileira avance 5,22% em 2021, na comparação como os 12 meses do ano passado.

Na semana passada, o Boletim Focus apontava que o PIB nacional cresceria 5,27% e, há quatro semanas, a previsão era de alta na casa dos 5,3%. Para 2022, o mercado manteve a previão após três reduções consecutivas, com a expectativas de crescimento de 2%. Para 2023 e 2025, as projeções foram mantidas em 2,5%.