Lua e Júpiter são flagrados lado a lado por astrônomo brasileiro

A Lua e Júpiter foram flagrados em uma mesma imagem no domingo (22) na área metropolitana de Porto Alegre (RS). O evento foi capturado pelas câmeras do Observatório Heller & Jung, mantido pelo astrônomo Carlos Fernando Jung.

Na filmagem, é possível ver que os astros cruzando o céu em direções opostas, e, em um determinado momento, aparecem perfeitamente alinhados, aos olhos do observador. As imagens foram registradas entre 19h30 e 20h.

Por ser a segunda lua cheia do mês, é chamada de Lua Azul, mas não existe nenhuma relação com uma mudança de cor do satélite natural da Terra. A última vez em que a fase mais iluminada da Lua aconteceu duas vezes no mesmo mês foi em outubro de 2020.

Segundo Jung, o tom avermelhado da Lua pode ser explicado pela refração e da dispersão da luz solar na atmosfera terrestre, que desvia certos comprimentos de onda, projetando uma cor avermelhada sobre os astros. Apesar de a poluição alterar a cor do pôr do sol, por exemplo, para tons mais alaranjados, o astronômo acredita que este não seja o caso.

"Existem alguns casos em que a fumaça das queimadas influência, como uma vez em que as câmeras do meu observatório, em Taquara (RS), registraram um céu coberto por fumaça e o Sol avermelhado ao fundo (foto abaixo). Neste caso, no entanto, acredito que o motivo seja realmente a refração da luz solar, até porque o fato de a umidade estar alta acaba infleunciando nesse sentido."

Assista a filmagem em que a Lua e Júpiter aparecem lado a lado:

*Estagiária do R7 sob supervisão de Pablo Marques