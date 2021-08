Juros do cartão de crédito voltam a subir em julho, indica Banco Central

Os juros do cartão de crédito cresceram em julho, informou nesta sexta-feira (27) o Banco Central. A taxa ficou em 331,5% ao ano no mês, 4 pontos percentuais acima do registrado em junho. Já o índice para o cheque especial ficou em 123,5%, uma diminuição de 2,1 pontos em relação ao mês anterior.

Esses percentuais são as médias cobradas pelos bancos dos clientes que tomam dinheiro emprestado nas duas modalidades. As duas opções são as mais caras do mercado.

No caso do cartão de crédito, uma dívida de R$ 1.000 tomada em julho deste ano vai se tornar, de forma hipotética, em um saldo devedor de R$ 4.315 com a taxa média praticada pelos bancos brasileiros. Portanto, a dívida vai mais do que quadruplicar em 12 meses.