Covid-19: mortes vão a 577,5 mil e casos a 20,67 milhões

O total de vidas perdidas por causa da pandemia alcançou 577.565. Nas últimas 24 horas, órgãos de saúde dos estados e municípios registraram 920 novas mortes causadas pela doença. Ontem, o sistema de informações da pandemia contabilizava 576.645 óbitos.

Ainda há 3.567 falecimentos em investigação. Isso pelo fato de haver casos em que o diagnóstico depende de resultados de exames concluídos apenas após o paciente já ter morrido.

Já a quantidade de pessoas que pegaram covid-19 desde o primeiro caso, no ano passado, chegou a 20.676.561. Desde ontem, as secretarias de saúde registraram 31.024 diagnósticos positivos da doença. Ontem, o painel de dados do Ministério da Saúde marcava 20.645.537 casos acumulados.



Ainda há 489.493 casos em acompanhamento. O nome é dado para pessoas cuja condição de saúde é observada por equipes de saúde e que ainda podem evoluir para diferentes quadros, inclusive graves.

O número de pessoas que se recuperaram da covid-19 subiu para 19.609.503. Isso corresponde a 94,8% das pessoas infectadas no Brasil desde o início da pandemia.

As informações estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta quinta-feira (26). O balanço consolida os dados sobre casos e mortes levantados pelas secretarias estaduais de saúde.



Os dados em geral são menores aos domingos e segundas-feiras em razão da dificuldade de alimentação do sistema pelas secretarias estaduais. Já às terças-feiras os resultados tendem a ser maiores pela regularização dos registros acumulados durante o fim-de-semana.

Estados

No topo do ranking de mortes por estado estão São Paulo (145.012), Rio de Janeiro (61.982), Minas Gerais (52.713), Paraná (37.281) e Rio Grande do Sul (34.087). Na parte de baixo da lista estão Acre (1.813), Roraima (1.935), Amapá (1.949), Tocantins (3.668) e Sergipe (5.978). Não foram registradas novas mortes entre ontem e hoje no Acre e no Amapá.

Vacinação

Até o início da noite de hoje (26), o painel de vacinação do Ministério da Saúde não havia tido novas atualizações. Até ontem, o sistema marcava 184,5 milhões de doses aplicadas, sendo 126,7 milhões da 1ª dose e 57,8 milhões da 2ª dose. Ainda conforme o painel de vacinação, foram distribuídas 223,6 milhões de doses.