Energia e combustíveis se mantêm como os vilões do bolso em agosto

A maior variação de preços contabilizada na primeira metade do mês de agosto desde 2002 foi marcada pelo encarecimento dos mesmos vilões recentes do bolso dos consumidores. Assim como nos meses anteriores, a conta de luz respondeu pelo maior impacto individual do IPCA-15 (índice Nacional de Preços ao Consumidor - 15), com alta de 5%



Leia também: Prévia da inflação tem maior salto para meses de agosto desde 2002





De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), os combustíveis também continuam encurtando o orçamento das famílias. A principal alta foi do etanol (+2,19%), seguida pela gasolina (+2,05%) e o óleo diesel (+1,37%)

Tradicional vilão do bolso em período com adversidades climáticas, o tomate já ficou 16,06% mais caro nos últimos dias, de acordo com dados do IBGE

Junto com a alta dos combustíveis, também ficou mais caro alugar um veículo. Quem deseja circular por carro locado neste mês terá que pagar 9,53% a mais do que no mês passado

Nem mesmo os serviços de streaming aliviaram para os consumidores neste mês e apontam para uma variação de 6,39% nos preços

De volta à feira, o preço da alface aparece comercializado por um valor 8,35% superior ao da apuração anterior do IPCA-15

A alta de 9,71% no preço dos tubérculos foi em boa parte impactada pela variação de 6,54% no preço da batata-inglesa

A ida ao açougue também está mais apertada, com um salto de 4,48% registrado no preço do frango em pedaços na prévia da inflação de agosto