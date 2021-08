Leilão dos Correios deve ocorrer no início de 2022, diz secretária de PPI

A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Ministério da Economia, Martha Seillier, confirmou nesta quarta-feira (25), após reunião extraordinária do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI), que o leilão dos Correios deve ocorrer "nos primeiros meses de 2022". A reunião teve a presença do presidente Jair Bolsonaro e do ministro da Economia, Paulo Guedes.

"O projeto de lei dos Correios já foi aprovado na Câmara e agora está no Senado, aguardando relatoria. A ideia é abrir ainda este ano a consulta pública e em, seguida, encaminhar os estudos ao Tribunal de Contas da União", Martha Seillier. "A expectativa é realizar o leilão no início de 2022."

Na reunião desta quarta-feira (25/8), foram recomendados 18 novos ativos a serem qualificados no âmbito do PPI, isto é, que terão prioridade nacional perante todos os agentes públicos, nas esferas administrativa e de controle da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para fins de atração de investimentos privados. Somente esses novos ativos podem somar R$ 31 bilhões em investimentos.

Leilões em 2021

Segundo Martha, 46 leilões foram realizados em 2021, em diferentes áreas, como transportes, energia e saneamento. A expectativa de investimentos é de R$ 55,4 bilhões e, de outorga, R$ 26,8 bilhões. "Para 2022, estão previstos 121 ativos, com investimentos da ordem de R$ 296 bilhões", disse. "É uma carteira extensa. Poucos países do mundo terão algo parecido para oferecer no curto prazo."

Entre 2021 e 2022, de acordo com a secretária, o Brasil estará oferecendo uma quantidade enorme de ativos de infraestrutura e de empresas estatais para serem desestatizadas, "em alinhamento com a agenda do ministro Paulo Guedes de reduzir o tamanho do estado brasileiro, de torná-lo mais eficiente e menos custoso". "E principalmente melhorar o nível do serviço prestado à população lá na ponta", completou.

Martha Seillier afirmou que 25 aeroportos serão leiloados no ano que vem, entre eles Congonhas (São Paulo) e Santos Dumont (Rio de Janeiro), além de nove projetos rodoviários.

Paulo Guedes enfatizou a importância do CPPI para coordenar e promover a atração de investimentos privados para o país. “Estamos trabalhando fortemente para manter o nosso curso de investimentos e o resultado é esse: já temos 125 bilhões de reais arrecadados e mais de 500 bilhões de investimentos contratados. Isso mostra a amplitude do programa", afirmou.