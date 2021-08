WhatsApp permitirá que usuários reajam às mensagens com emojis

O WhatsApp deve permitir em breve que usuários reaejam às mensagens recebidas no aplicativo de conversa instantânea, da mesma forma como ocorre atualmente no Instagam e no Facebook. As informações são do site de notícias WABetaInfo, que costuma antecipar novidades sobre atualizações de aplicativos e das redes sociais.

Por "reação", entende-se o envio de um emoji que ajuda o destinatário a expressar o que sentiu ao receber determinada mensagem, seja de texto ou de voz. No Instagram e no Facebook, é possível expressar amor, tristeza ou raiva, por exemplo.

Segundo o site, ainda não há previsão para o lançamento das reações, mas é certo que elas poderão aparecer a qualquer momento nas versões para Android, iOS e até mesmo na versão web.

Se o usuário que estiver usando uma versão desatualizada do WhatsApp receber uma reação, ele será rapidamente notificado pelo próprio aplicativo para fazer um update e conseguir ter acesso ao novo recurso.