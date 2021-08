Zoológico na Flórida registra nascimento de crocodilos albinos

Um zoológico na Flórida, nos Estados Unidos, presenciou um evento diferente nas últimas semanas. Trata-se do nascimento de dois crocodilos albinos, animais que são raramente encontrados na natureza.



O Wild Florida anunciou que os novos integrantes nasceram de Snowflake e Blizzard, outros dois crocodilos albinos que já são cuidados no local.



“Estamos muito orgulhosos de Snowflake e Blizzard e de nossa equipe Croc Squad por ajudar esses filhotes. Esperamos que esses crocodilos ajudem a atrair mais visitantes nos próximos tempos”, ressaltou Sam Haught, cofundador do zoológico, em comunicado divulgado pela instituição.

Os ovos dos filhotes albinos foram coletados no final de abril deste ano e logo foram levados a uma incubadora para que fossem mantidos a uma temperatura estável e adequada em um ambiente controlado. Cerca de 4 meses depois os dois ovos eclodiram.

As estimativas são de que existam aproximadamente 200 crocodilos albinos em todo o mundo. Eles podem medir entre 2,5 e 3,5 metros de comprimento, além de pesar centenas de quilos.

O albinismo ocorre devido a falta de pigmentação da pele e a transferência de dois genes recessivos dos país causa essa condição nos filhos. Esses animais nascem com ausência total ou parcial de melanina e com coloração branca ou rosada.

*Estagiário do R7 sob supervisão de Pablo Marques