A Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (24) aproximadamente 100 gramas de diamantes no aeroporto de Guarulhos. As pedras têm valor estimado de R$ R$ 526 mil (US$ 100 mil).

Os diamantes estavam com um passageiro brasileiro que desembarcou de um voo vindo da Suíça. Ele trazia as pedras escondidas junto ao corpo e foi encaminhado à Polícia Federal.