Caixa deposita R$ 8 bi do lucro do FGTS a 88,6 mi de trabalhadores

A Caixa concluiu nesta terça-feira (24) a distribuição de R$ 8,1 bilhões do lucro líquido de 2020 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). O depósito foi realizado para todos os trabalhadores que têm conta no fundo, com saldo em 31 de dezembro de 2020.

O valor referente à distribuição dos resultados não pode ser sacado, a não ser nas situações previstas por lei, como nos casos de demissão sem justa causa, saque-aniversário, aposentadoria e compra da casa própria, por exemplo.

Para conferir quanto recebeu de lucro, pode ser feita a seguinte conta: para cada R$ 100,00 na conta vinculada, foi creditado R$ 1,86. Os trabalhadores já podem consultar o valor do crédito no extrato da conta FGTS por meio do aplicativo FGTS e no no site da Caixa (fgts.caixa.gov.br).

O valor havia sido aprovado pelo Conselho Curador do FGTS em 17 de agosto, com a distribuição de 96% do lucro líquido de 2020, para as mais de 191 milhões de contas FGTS, ativas e inativas, cujo saldo em 31/12/2020 era de R$ 436,2 bilhões.

Com a distribuição de resultados, a rentabilidade anual do FGTS chegou a 4,92%, mais de duas vezes o rendimento da poupança e quase 9% superior ao IPCA, índice que mede a inflação, do período. A Caixa finalizou a distribuição com uma semana de antecedência, porque o prazo era até o dia 31 de agosto.

O que é a distribuição do lucro do FGTS?

É uma medida legal que tem como objetivo o incremento da rentabilidade das contas vinculadas FGTS do trabalhador, por meio da distribuição de parte do resultado positivo do FGTS, além da remuneração mensal realizada por meio da aplicação da TR mais 3% ao ano.

O resultado do fundo é decorrente do retorno de suas aplicações e investimentos em habitação, saneamento e infraestrutura, fruto da governança do Conselho Curador do FGTS e atuação da Caixa como agente operador.