Auxílio é liberado a beneficiários do Bolsa Família com NIS final 3

Os beneficiários do PBF (Programa Bolsa Família) com NIS (Número de Identificação Social) final 3 recebem nesta sexta-feira (20) a quinta parcela do auxílio emergencial.

A grana disponível já pode ser sacada ou movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite o pagamento de boletos, compras pela internet e em estabelecimentos comerciais.

A liberação dos recursos segue o mesmo calendário do programa assistencial, realizado sempre nos dez últimos dias úteis de cada mês, de acordo com o número final do NIS. O pagamento segue até o dia 31, para os que têm o NIS final 0.

Conforme o Ministério da Cidadania, neste mês, 9,59 milhões de trabalhadores que fazem parte do programa serão beneficiados com o auxílio Emergencial. Para esse grupo, o valor total da folha de pagamentos é de mais de R$ 2,88 bilhões, com benefício médio de R$ 307,35.

Ao todo, 14,65 milhões de famílias receberão os recursos do PBF ou do auxílio emergencial, em um investimento total de R$ 4,12 bilhões.

Para quem recebe o benefício pela poupança social da Caixa, os recursos podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem e nas casas Lotérica de todo o Brasil, ou sacados com o uso do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

A nova rodada do auxílio, que previa quatro parcelas, foi prorrogada com mais três pagamentos e acontecerá até outubro. O pagamento médio continua de R$ 250, exceção às mulheres chefes de família, que recebem R$ 375, e as pessoas que moram sozinhas, R$ 150.

Acontece também nesta sexta-feira a liberação da quinta parcela extra do auxílio para os beneficiários nascidos em janeiro. Serão mais três pagamentos de agosto a outubro. Em novembro, o governo começa a pagar o Auxílio Brasil, programa idealizado para substituir o Bolsa Família.

Calendário da 5ª parcela a membros do Bolsa Família