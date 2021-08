Tomás Covas vai se filiar ao PSDB de São Paulo nesta quarta-feira (18)

O estudante Tomás Covas, 16 anos, filho de Bruno Covas e bisneto de Mario Covas, vai se filiar ao PSDB da capital paulista nesta quarta-feira (18). O Diretório Municipal da capital, sob o comando de Fernando Alfredo, amigo de Bruno, organizou um encontro da militância, a partir das 18h30, no clube Áudio, zona oeste da capital.

O PSDB confirmou as presenças do governador João Doria, do vice-governador Rodrigo Garcia e do presidente do Diretório Estadual do PSDB-SP, Marco Vinholi. Vereadores e deputados do partido também vão participar.

Bruno Covas morreu há três meses em decorrência de um câncer . Ele lutava contra a doença desde 2019 e foi reeleito prefeito da capital em 2020.

De acordo com o PSDB, o evento desta quarta-feira (18) vai respeitar todos os protocolos sanitários e os participantes deverão usar máscaras e álcool gel, além de manter o distanciamento social.

Estágio no governo

Tomás Covas começou este mês a estagiar no governo de São Paulo, conforme anunciou Doria nas redes sociais . Ele passará por várias áreas, começando pelas atividades no dgabinete do governador. Em seguida, o jovem fará um rodízio pelas secretarias de Governo, Casa Civil, Fazenda e Desenvolvimento Regional. O expediente está sendo conciliado com as aulas do ensino médio.

Na campanha de 2020, Tomás foi uma presença constante ao lado de Bruno Covas desde o início. O jovem esteve em todos os debates e participou do primeiro programa do horário eleitoral. Na ocasião, disse que pretende entrar na juventude do PSDB quando fizer 17 ou 18 anos. "Eu tenho vontade de fazer política" afirmou.