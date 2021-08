Covid-19: chegam a Guarulhos mais 2 milhões de doses de CoronaVac

Um carregamento com mais 2 milhões de doses prontas de vacina CoronaVac, contra a covid-19, chegou na noite de ontem (16) ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo.

Os imunizantes enviados da China pelo laboratório Sinovac vão passar por um controle de qualidade feito pelo Instituto Butantan, parceiro no desenvolvimento da CoronaVac, antes de serem disponibilizados ao Programa Nacional de Imunizações.

Segundo o secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Gorinchteyn, com esse carregamento, são 8 milhões de doses de CoronaVac entregues para serem aplicadas em todo o país só em agosto. A previsão é que até o fim do mês tenham sido fornecidas 100 milhões de doses do imunizante para distribuição em todo o país, conforme os contratos assinados entre o Butantan e o Ministério da Saúde.

Mais um lote com 2 milhões de doses prontas da vacina do Butantan chegou esta noite ao aeroporto de Guarulhos. Elas vão passar pelo controle de qualidade do Instituto Butantan e seguir imediatamente para o Ministério da Saúde, para o braço dos brasileiros em todo o país. ???????? pic.twitter.com/kSebxje0Ij — João Doria (@jdoriajr) August 16, 2021

O estado de São Paulo já vacinou, com ao menos uma dose de vacina, 93% da população acima de 18 anos de idade e 28% já estão completamente imunizados (com duas doses ou dose única) contra a covid-19.