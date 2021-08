Clientes já podem compartilhar dados com outros bancos

A segunda fase do open banking passou a valer nesta sexta-feira (13) e já autoriza que os clientes bancários compartilhem seus dados com outras instituições financeiras.

Neste primeiro momento, o compartilhamento envolve os dados cadastrais dos clientes e, a partir do próximo mês, ficará autorizada a disponibilização de informações transacionais, como saldos, limites e extratos.

De acordo com o BC (Banco Central), o compartilhamento é seguro e só pode ser realizado mediante a autorização do cliente, que também pode cancelar a permissão a qualquer momento.

“Participam do open banking apenas instituições reguladas, autorizada e supervisionadas pelo Banco Central, que são obrigadas a seguir todas as regras que regem o sistema financeiro nacional, inclusive a lei do sigilo bancários”, garante o diretor de regulação do BC, Otávio Ribeiro Damasso.

De acordo com Damasso, a medida busca levar mais comodidade aos cliente bancários a partir da facilitação do acesso a produtos e serviços como empréstimos e cartões de crédito, que poderão ser oferecidos por outras instituições em condições semelhantes ou melhores às concedidas por bancos com os quais o consumidor já se relaciona. Há também a possibilidade de sejam disponibilizados produtos e serviços adaptados ao perfil de cada cliente.