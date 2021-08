Xiaomi lança cão robô em concorrência à Boston Dynamics

A Xiaomi, famosa por ser uma das maiores fabricantes de celulares do mundo, decidiu inovar e anunciou o lançamento do seu robô CyberDog



*Estagiário do R7 sob supervisão de Fabio Fleury





O modelo surge como concorrência aos conhecidos robôs Spot, da Boston Dynamics, que também possuem o formato parecido com o de cães





O CyberDog conta com 11 sensores de toque, GPS e algumas câmeras, todos eles com alta precisão para que o dispositivo desempenhe as suas funções





Câmeras de inteligência artificial aprimoram a capacidade do robô de perceber o que está ao seu redor e superar obstáculos





“Os usuários podem usar assistentes de voz para comandar e controlar o CyberDog, definindo uma palavra de ativação ou usando o controle remoto e o aplicativo de smartphone que o acompanham”, destaca a empresa em comunicado





A ideia da Xiaomi é fazer com que o novo dispositivo seja como um animal de estimação para os usuários, realizando tarefas do dia a dia que um cão possa desempenhar





O robô pode alcançar a velocidade máxima de 11,5 km/h e, segundo vídeo divulgado pela Xiaomi, ele tem a capacidade de executar giros acrobáticos





Todos os dispositivos possuem código aberto para que os consumidores possam contribuir com avanços no sistema, de acordo com a empresa chinesa