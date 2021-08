Atualização do WhatsApp divide opiniões entre usuários

Uma recente atualização do WhatsApp vem dividindo a opinião dos usuários na internet. O aplicativo liberou os recursos de fotos e vídeos de visualização única e de áudios que não sinalizam se foram ouvidos ou não.

Outra novidade é que os usuários do app agora podem escolher se querem, ou não, receber notificações de conversas que estão arquivadas, um pedido antigo das pessoas que utilizam os serviços da rede social.

Após alguns dias utilizando os novos recursos, muitos usuários recorreram ao Twitter para expor as primeiras impressões relacionadas às novidades.

Essa atualização do WhatsApp onde da a opção de vc deixar a pessoa ver somente uma vez a foto ou vídeo que vc envia, eu amei sabe kkkkkk — Quezia ? (@quezia_ribas) August 10, 2021

Essa atualização do WhatsApp seria perfeita se avisasse quando a pessoa faz screenshot. — ???? ?? ??????????????? (@Cyarcanjo_) August 6, 2021

A maioria das pessoas recebeu bem a novidade das fotos e vídeos de visualização única. As mensagens selecionadas não poderão ser revistas nem mesmo pelos usuários que mandaram os conteúdos serão excluídas das conversas se não for abertas em 14 dias.

A única crítica é em relação à possibilidade dos destinatários tirarem print do conteúdo e o usuário que enviou a mídia não ser notificado por essa atividade. No Instagram, por exemplo, as pessoas recebem uma notificação quando enviam fotos ou vídeos na conversa privada e o destinatário faz um screenshot.

Já a atualização das mensagens arquivadas gerou uma maior divisão entre os usuários do aplicativo. Enquando algumas pessoas comemoram o fato de, mais do que nunca, esquecer as conversas deixadas de lado, outras lamentam, às vezes em tom de ironia, o fato de que vão demorar ainda mais para responder as mensagens no WhatsApp.

eu achei incrível essa atualização do WhatsApp que se vc arquiva uma conversa, mesmo que alguém te mande mensagem, a conversa não saí dos arquivados e consequentemente vc nunca mais vai ver ela. E viva a saúde mental pic.twitter.com/Bjt18kj0JG — caique (@stogeun) August 11, 2021

eu já não olhava WhatsApp direito, agora com essa atualização das mensagens arquivadas eu não vou responder é ninguém



já comecem a fazer sinal de fogo pra falar comigo pq n vai ter outra forma não — antoniol (@antoniolju) August 11, 2021