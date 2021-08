Governo inicia melhorias no acesso ao campus da UFSM em Cachoeira do Sul

Ainda nesta semana, o governo do Estado concluirá a recuperação da VRS-809, que dá acesso ao campus da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em Cachoeira do Sul, na região Central. Iniciados este mês, os serviços integram o Plano de Obras 2021-2022 e estão transformando as condições dos 7,5 quilômetros da rodovia.

“É uma região com grande fluxo de veículos, tanto por parte da população que vive nos arredores da estrada, quanto dos estudantes e professores”, destaca o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Essas obras tornarão a rodovia muito mais segura aos usuários.”

Mais de R$ 800 mil, oriundos do Tesouro do Estado, foram investidos na VRS-809. O trabalho no trecho começou pelo corte da vegetação e segue com a renovação do pavimento.

“Aproximadamente 45% da rodovia receberá reperfilagem, que consiste no nivelamento da pista para eliminar irregularidades. Após, ocorrerá a fase final da obra, que é sinalização horizontal das faixas onde o asfalto cobriu a pintura antiga”, detalha o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino. “Fiscalizamos todas essas ações não só para garantir a agilidade na execução como também para averiguar a qualidade de cada etapa, a fim de que o pavimento tenha a maior durabilidade possível.”